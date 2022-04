Ance sostiene il Premio Federico II

BRINDISI- I costruttori di ANCE Brindisi hanno deciso di sostenere pienamente gli organizzatori dell’iniziativa “Federico II – Event & Contest” che si svolgerà sabato 23 aprile 2022 nel Nuovo Teatro Impero di Brindisi. Si tratta di un programma televisivo che rientra nelle produzioni Rai di Dante Mariti e che si avvale dell’idea e dell’organizzazione di un talento del nostro territorio come Giulio Caforio.

“Grazie a questo grande e prestigioso spettacolo – afferma il Presidente di ANCE Brindisi Angelo Contessa – il territorio brindisino avrà la possibilità di salire alla ribalta nazionale, mettendo in evidenza alcune tra le sue grandi potenzialità in termini di innovazione e di capacità imprenditoriali. Del resto, quale migliore esempio se non quello dello ‘Stupor Mundi’ che nella storia rappresenta proprio l’immagine dell’innovazione e della capacità di riorganizzare la vita di un popolo grazie alle riforme legislative, determinando condizioni di prosperità. E noi di ANCE abbiamo voluto esserci perché ci sentiamo un braccio operativo dello Stato e quindi vogliamo contribuire ad alimentare i processi di crescita.

ANCE Brindisi, pertanto, sarà accanto agli organizzatori, così come hanno fatto la Regione Puglia, l’Università del Salento e grandi realtà imprenditoriali pugliesi che rappresentano un vanto per quest’area del paese. Mi auguro che in futuro anche altre realtà del nostro territorio investano in questa direzione”.

All’evento parteciperanno personaggi dello spettacolo di caratura internazionale. La serata sarà condotta da Beppe Convertini.

Super ospite un figlio della nostra terra come Al Bano Carrisi, a cui si aggiungeranno personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo come Valentina Persia, Maria Grazia Cucinotta, Ettore Bassi, Giovanni Caccamo, Giudi, Simona Molinari, Ainett Stephens, Francesca Maresca e Santiago, Alfredo Nocera, Federico Serra da casa Bocelli e Dan by In June da Rairadio1.

La giuria tecnica sarà presieduta dal Presidente di ANCE Brindisi (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Angelo Contessa e sarà composta da illustri esponenti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.

L’obiettivo è di valorizzare giovani imprenditori che hanno dimostrato intuito, creatività e intraprendenza, riuscendo ad emergere nel loro settore sul territorio nazionale. Il tutto, inserito in un “contenitore” ricco di danza, musica, teatro, cinema.

Il tutto, nel solco tracciato proprio da Federico II durante il suo Impero (1.220 d.C.).

BrindisiOggi