BRINDISI- Andrea Semeraro, aka Seme, presenta il suo ultimo Ep “Quasi Chiuso” , venerdì 10 dicembre alle 21.30 presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica. Concepito durante la pandemia, quando la composizione ha rappresentato l’unico spiraglio per non rimanere totalmente chiusi, il lavoro è un auspicio verso l’apertura e la voglia di tornare a vivere con la consapevolezza di aver imparato qualcosa da quanto è accaduto.

Il disco esplora nuove sonorità mantenendo sempre il rap come principale strumento di espressione; racconta la società odierna con le sue feste strampalate e le storie di amore incondizionato, il tutto condito da un pizzico di nostalgia e da testi diretti e intimi allo stesso tempo.

L’Ep è pubblicato dall’etichetta discografica LastFloor Records; tutti i brani sono prodotti da Francesco Barletta aka Trevize combinando synth elettronici e atmosfere cariche di bassi mantenendo sempre i bpm dei brani ben elevati.

La traccia “Non ho paura” vede la collaborazione del giovane talento brindisino Kairosh che aggiunge una nota soul al progetto.

Durante il live di venerdì sera non mancheranno alcune ospitate di musicisti del territorio sul palco.

Seme è voce e fondatore dello storico gruppo brindisino Fritti Mistici. Ha continuato a produrre musica da solista dopo l’ep auto-prodotto nel 2019 “Non è mai uguale” e una serie di singoli.

Trevize, l’alter ego di Francesco Barletta (Bento, Last Floor Studio) non vuole definirsi tramite un genere specifico, ma preferisce avere una visione della musica fluida e aperta ad ogni possibilità. È un producer che vuole sperimentare sempre nuovi generi, stili e modi di fare musica senza esser catalogato. Ha iniziato la sua produzione musicale proprio insieme al rapper brindisino.

Quello di Seme è solo il primo dei concerti in programma presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica inseriti nel palinsesto natalizio del Comune di Brindisi.

Nel dicembre 2019 l’associazione Yeahjasi Brindisi è stata selezionata nell’ambito dell’iniziativa della Regione Puglia “Luoghi Comuni”, promossa dalle Politiche Giovanili e da Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) con l’obiettivo di finanziare piani di innovazione sociale in un quadro di valorizzazione del patrimonio pubblico sottoutilizzato. Da allora, la realtà associativa è divenuta ente gestore dell’ex Convento Santa Chiara che in passato ha ospitato la sede distaccata della Saint Louis College of Music di Roma, oltre ad alcuni corsi del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

L’evento è gratuito (accesso consentito con Green Pass rafforzato)

