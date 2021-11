Anti Covid, da oggi terza dose per operatori scolastici, forze dell’ordine, protezione civile, volontari

BRINDISI- Open day dedicati, a partire da oggi 24 novembre, per operatori scolastici, forze dell’ordine, protezione civile, volontari. Le persone che rientrano in queste categorie possono accedere senza prenotazione in alcuni centri della provincia per effettuare la terza dose di vaccino anti Covid.

Gli open day sono stati programmati, al momento, nei comuni di Brindisi, Fasano e Oria dal 24 al 28 novembre dalle 9 alle 14. Il fine settimana è interamente dedicato alla vaccinazione con terza dose a queste specifiche categorie di persone. Come da recenti disposizioni, la terza dose può essere effettuata dopo 5 mesi dalla precedente.

Intanto proseguono le vaccinazioni anti Covid per gli over 40 che possono accedere, a fine giornata, senza prenotazione fino a smaltimento delle dosi. Chi vuole avere la certezza di giorno e orario del vaccino può prenotare tramite sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”.

Per altre informazioni sull’adesione alla campagna vaccinale consultare il portale regionale La Puglia ti vaccina https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/?utm_source=Banner%20homepage&utm_medium=Banner&utm_campaign=Campagna%20vaccini

