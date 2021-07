Black-out a Bozzano, Enel: “Colpa dell’ondata di calore, nuovi investimenti per migliorare la rete elettrica”

BRINDISI – La nota ufficiale di Enel dopo l’ennesimo black out di questa mattina al quartiere Bozzano a Brindisi.

“A partire dalle 8 circa di questa mattina, le linee di media tensione interrate che alimentano il quartiere Bozzano di Brindisi hanno subito un guasto dovuto alla grande ondata di calore che oramai da giorni si abbatte su tutta la regione. I tecnici di E-Distribuzione hanno immediatamente allertato il centro operativo per fare arrivare a Brindisi un generatore elettrico che consentisse di rialimentare le circa 2000 utenze disalimentate senza che dovessero attendere la riparazione definitiva del guasto. Le operazioni di collegamento del generatore elettrico sono cominciate alle 10.30 circa e le utenze sono state tutte rialimentate progressivamente da quel momento fino alle ore 12 circa. Contemporaneamente un laboratorio mobile dotato di sonde a impulsi ha avviato la ricerca del punto in cui le linee interrate hanno subito il guasto per poi procedere con le operazioni di scavo e riparazione definitiva.

E-Distribuzione, a fronte del prosieguo delle ondate di calore, resta comunque in stato di allerta e con un numero rinforzato di risorse reperibili h24. L’azienda sta operando in tutta la regione con turni continuativi e avvicendati di oltre 500 tecnici, provenienti anche da Marche, Abruzzo e Molise. Per l’individuazione dei punti guasti sotterranei i tecnici di E-Distribuzione si stanno inoltre avvalendo dell’ausilio di 15 laboratori mobili dei quali uno fatto arrivare dal Veneto, uno dall’Abruzzo e uno dal Molise. Per la ripresa del servizio elettrico E-Distribuzione conta sull’apporto di oltre 60 generatori elettrici che possono essere spostati da un comune all’altro in caso di necessità. In particolare, nel quartiere Bozzano di Brindisi, già dall’episodio dello scorso mese di maggio E-Distribuzione ha pianificato una serie di investimenti per il potenziamento della rete elettrica e il miglioramento della qualità del servizio. Saranno sostituiti oltre 3 chilometri di cavo di media tensione per prevenire ulteriori disservizi e saranno realizzate due nuove linee di congiungimento, in grado di favorire una tempestiva ripresa del servizio in caso di eventuali guasti. E-Distribuzione ha già avviato la progettazione a cui seguirà l’avvio dei necessari iter autorizzativi”.