BRINDISI- Bonifica del Sin, in arrivo 5,8 milioni di euro. Giunge un ulteriore importante finanziamento per interventi di bonifica del Sito di interesse nazionale di Brindisi. La Regione Puglia, con delibera di giunta, ha destinato alle attività di risanamento del Sin di Brindisi circa 5,8 milioni di euro rivenienti dalle transazioni dell’Accordo Quadro del 2007. Sono parte delle somme che le aziende del territorio versarono al Ministero per l’Ambiente, in ottemperanza dell’Accordo, per la bonifica dell’area. “Risorse che si aggiungono al 24 milioni di euro ottenuti in precedenza – precisa il sindaco Riccardo Rossi – che consentiranno ulteriori risanamenti del Sin. Ringraziamo l’assessore regionale all’Ambiente Maria Grazia Maraschio, l’intera giunta regionale ed il consigliere regionale Maurizio Bruno per l’attenzione rivolta al territorio brindisino. Nei prossimi giorni, insieme con la regione, si definiranno gli interventi di bonifica che verranno finanziati con questi 5,8 milioni di euro”.

