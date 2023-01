Brindisi domina e si porta casa la prima vittoria del 2023

TRENTO – Inizia nel migliore dei modi il 2023 dell’ Happy Casa Brindisi che si impone sulla Dolomiti Energia Trentino per 68 – 78 , in una partita in cui i ragazzi di Frank Vitucci sono stati sempre in vantaggio e che hanno vittoriosamente concluso grazie all’ ottima prestazione individuale di Burnell (autore di 18 punti a fine partita), ed alla grande attenzione difensiva messa in campo fin dalla palla a due.

Dopo le due brutte sconfitte contro Treviso e Scafati, la Happy Casa Brindisi ritorna a vincere in trasferta, con una vittoria che rilancia la Stella del Sud in ottica Final Eight, allontanando gli spettri della zona retrocessione.

Nonostante l’assenza di Nick Perkins, la Happy Casa estrae dal cilindro una delle migliori prestazioni stagionali fatta di concretezza e intensità difensiva trovando sempre protagonisti differenti all’interno dei quaranta minuti di gioco con cinque uomini in doppia cifra sugli otto impiegati. Da sottolineare, soprattutto, l’ottima prova di Bayehe autore di una doppia doppia da 12+12.

Il buon proposito del 2023 sarà sicuramente quello di trovare una maggiore continuità di rendimento in entrambe le metà campo: cercando, quindi, in difesa di replicare quanto di buono visto oggi, mentre in attacco, alzando le percentuali da 3 punti, che continuano ad essere il tallone d’Achille di questa squadra.

Non sono ammesse però distrazioni. Domenica 8 Gennaio alle 17.00, infatti, la Stella del Sud dovrà affrontare Varese, in una partita complicata, che i nostri ragazzi dovranno vincere assolutamente per non vanificare quanto di buono fin qui fatto.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-HAPPY CASA BRINDISI 68-78 (14-19, 28-36, 45-53, 68-78)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Conti (0/1, 0/1), Forray 3 (1/2, 0/5, 3 r,), Spagnolo 6 (2/3, 0/1, 2 r.), Flaccadori 10 (3/4, 1/6, 2 r.), Udom (0/1, 1 r.), Crawford 10 (3/6, 1/2, 4 r.), Grazulis 12 (4/8, 1/2, 8 r.), Atkins 16 (7/14, 16 r.), Lockett 5 (2/3, 0/3, 2 r.), Ladurner 6 (3/3), Morina ne, Dell’Anna ne. All.: Molin.

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 7 (2/3, 1/3, 6 r.), Burnell 18 (3/5, 3/5, 8 r,), Reed 12 (6/14, 0/3), Bowman 16 (5/7, 2/6, 4 r.), Mascolo 13 (4/10, 1/3, 2 r.), Mezzanotte (0/1, 0/3), Riismaa (0/1 da 3, 1 r.), Bayehe 12 (6/8, 12 r.), Dixson ne, Bocevski ne, Vitucci ne. All.: Vitucci.

Leonardo Stomati