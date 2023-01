Brindisi e le Antiche Strade: Chiostro d’inverno con gli Artigiani 4-5-6 gennaio

BRINDISI- L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività del “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti” programma “RIUSA BRINDISI e CASE DI QUARTIERE”, continua in sinergia con gli Artigiani di UPuglia e con Casa di Quartiere San Bao, Liceo Artistico “E.Simone”, Artisti e Presepisti, le iniziative del “Chiostro d’inverno: Tra gusto e arte” con eventi nelle giornate del 4-5-6 gennaio. La programmazione, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Associazione europea delle vie francigene (AEVF) prevede numerose attività che si svolgeranno presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35. Il 2023 sarà accolto con tre appuntamenti realizzati in stretta sinergia con UPuglia – Eredità da tramandare, nelle date 4-5-6 gennaio 2023, dalle 16:00 alle 20:30, nel Chiostro vi saranno espositori di prodotti artigianali d’eccellenza provenienti da varie zone della Puglia, con possibilità di acquisto. Ad allietare le serate del 4 e 6 gennaio, alle 19:00 ritornano gli appuntamenti con le danze e canti tradizionali curati dagli artisti e maestri della Casa di Quartiere San Bao – La Rosa. Appuntamento speciale la mattina del 6 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 con “La Befana vien di giorno”, dove l’anziana e simpatica vecchietta, incontrerà nel Chiostro i bambini per dispensare loro dolciumi, se son stati buoni, e carbone, se son stati cattivi. Durante i tre giorni sarà inoltre possibile visitare: esposizione di Quadri, Presepi, Luminarie, Ceramiche del Liceo Artistico “E.Simone” Polo liceale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” e l’Installazione artistica City College Collection.

BrindisiOggi