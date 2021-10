Cade dalla moto, muore l’avvocato Emanuele Guadalupi

BRINDISI- Cade dalla moto, muore il giovane avvocato brindisino Emanuele Guadalupi. Ha perso la vita questa notte Emanuele Guadalupi, 35 anni , figlio dell’avvocato e volto della politica brindisina Vincenzo Guadalupi, nipote dell’onorevole Mario Marino Guadalupi. Il giovane, che da anni era residente a Milano, è deceduto nella notte tra sabato e domenica. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita, si apprende soltanto che il 35enne era in sella alla sua moto quando, autonomamente, è rovinato sull’asfalto, non si sa se a causa di un malore. La notizia della tragedia ha generato grande sgomento in città. Emanuele Guadalupi, giovane , brillante avvocato, aveva anche militato nella squadra di basket Assi, della cui società sportiva lo stesso padre, Vincenzo era stato per tanti anni presidente. Sia in campo che sugli spalti, Emanuele si era sempre fatto notare per il suo attaccamento alla maglia e per lo spirito di squadra sino a quando, intorno ai 20 anni non si era trasferito a Milano dove aveva intrapreso gli studi universitari seguendo quella che oramai era quasi una tradizione di famiglia la Giurisprudenza. Una volta laureato aveva iniziato una brillante carriera presso uno studio legale. La scomparsa del giovane è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la famiglia Guadalupi, affranta dal dolore.

La redazione di BrindisiOggi si stringe al dolore della famiglia Guadalupi ed esprime le più sentite condoglianze.

BrindisiOggi