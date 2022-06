Calcio amatoriale, due squadre brindisine rappresenteranno la Puglia nella manifestazione nazionale

BRINDISI- Si sono svolti a Taranto, presso il Centro sportivo Bellevoue, domenica 29 maggio, le finali regionali di calcio amatoriale, tradizionalmente organizzate dall’ASI, Comitato Regionale Puglia, settore calcio, il cui Responsabile regionale Laurino Rubino, annualmente si dedica per la migliore realizzazione. Quest’anno il Settore Calcio dell’ASI Nazionale, d’intesa con la Direzione Nazionale dell’Ente, ha organizzato la grande manifestazione nazionale a Rimini il 10-11-12 giugno 2022. Per le discipline del Calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 11, a rappresentare la Puglia amatoriale ci saranno due squadre della città di Brindisi e una terza della città di Taranto. Purtroppo, neanche quest’anno non si è riusciti a portare squadre del Settore Giovanile e squadra femminile per chiare difficoltà organizzative principalmente per le regolamentazioni poste dal Settore Giovanile della Figc contro le attività degli Enti di Promozione Sportiva. Per il Calcio a 5 la vincitrice del titolo regionale è stata la A.s.d. Just Concordia di Brindisi che si è aggiudicato il diritto alla partecipazione alle finali nazionali. Per il Calcio a 7 vincitrice del titolo regionale è stata la A.s.d. FGC Paradise di Brindisi, che ha conquistato il diritto alla partecipazione dopo una finale avvincente contro la squadra tarantina della A.s.d. Centro Vetri Auto. Per il Calcio a 11 vincitrice del titolo regionale è stata la A.s.d. De Santis-Fornaio del Diavolo di Taranto. La manifestazione di domenica scorsa è stata seguita da un numeroso pubblico di appassionati del calcio amatoriale che, grazie anche al tempo incerto, ha fatto da cornice ai contendenti in campo. Alla premiazione finale hanno preso parte i Presidenti provinciali di Brindisi (Laurino Rubino) e Taranto (Corrado Ursino). Alle due società brindisine i complimenti di tutta la comunità calcistica della città, faticosamente coordinata dal responsabile del calcio amatoriale Asi, Giuseppe GRASSO e collaboratore Angelo PERRONE i quali hanno dato il meglio delle loro qualità per tenere insieme queste iniziative sportive tradizioni della nostra città.

