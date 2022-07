Calendario LegaBasket , per Happy Casa esordio a Verona e si chiude con Trieste

BRINDISI- Dopo la grande svolta della scorsa stagione si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata: una novità introdotta con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità e spettacolarità durante la stagione.

La nuova stagione sportiva per la Happy Casa Brindisi inizierà in trasferta domenica 2 ottobre in casa della neopromossa Verona; la prima sfida al PalaPentassuglia è prevista il 9 ottobre nel primo derby del sud contro Napoli. Anche quest’anno sarà un Santo Stefano casalingo per i biancoazzurri con la sfida interna contro l’altra neopromossa Scafati, protagonista del ritorno in Campania al Sabato Santo pre-Pasqua dell’8 aprile. Si chiude la regular season in casa contro Trieste il 7 maggio.

Le finestre riservate alle squadre nazionali sono previste nelle settimane da lunedì 7 novembre a martedì 15 novembre 2022 e da lunedì 20 febbraio a martedì 28 febbraio 2023. Il girone di andata qualificherà le prime otto formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2023. Resta immutato il format di quarti e semifinali playoffs scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare.

La Fiba Europe Cup – cui partecipa la Happy Casa Brindisi – partirà mercoledì 12 ottobre con la prima fase a gironi. La finale di andata è in programma il 19 aprile 2023 e il ritorno il 26 aprile 2023.

GIRONE DI ANDATA LBA 22/23