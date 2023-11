Calo delle temperatura: nella notte fiocchi di neve ad Ostuni

OSTUNI – Tempestivo calo delle temperatura in tutta la Puglia, nevica sul Gargano ma anche ad Ostuni nella notte appena trascorsa ha fatto visita la neve. In tanti sui social stanno postando le foto di una Ostuni con i fiocchi di neve. Intanto nella provincia di Brindisi è stata diffusa l’allerta per il forte vento. Nella zona di Francavilla Fontana diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alcuni alberi e rami. Intanto per precauzione nella giornata di oggi, domenica 26 novembre, a Brindisi e a Tuturano sono stati chiusi i cimiteri comunale.

Per le prossime 24 ore soffieranno venti freddi da nord. Clima invernale. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di veloci piogge sulle coste della Puglia. Risveglio mattutino gelido su tante città. Mari meridionali molto mossi. Temperature in calo.