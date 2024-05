“Campionato Italiano di Vela d’Altura “Edison Next”, oggi la presentazione

BRINDISI- Ha avuto luogo stamani, nella Sala “Gino Strada” di Palazzo Nervegna, a Brindisi, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di Vela d’Altura “Edison Next” che si svolgerà a Brindisi dal 24 al 29 giugno 2024.

All’evento, moderato dal giornalista Antonio Celeste, erano presenti il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettore, il Presidente del Circolo della Vela Brindisi (organizzatore dell’evento) Gaetano Caso, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi, L’AVV. Francesco Mastro per la Regione Puglia, il Vice Presidente vicario della Camera di Commercio Brindisi/Taranto Franco Gentile ed altre autorità civili, militari e sportive.

Il Campionato Italiano di Vela d’Altura “Edison Next” è uno dei più importanti eventi velistici che si svolgono nel 2024 a livello nazionale ed a cui parteciperanno imbarcazioni cabinate tra 9 e 16 metri, di nazionalità italiana, in possesso di un valido certificato di stazza ORC International.

Le regate si svolgeranno nelle acque a nord del porto di Brindisi dal 26 al 29 giugno 2024 e si correranno su percorsi tecnici a bastone la cui lunghezza sarà come da Normativa per la vela d’altura 2024.

“Il Circolo della Vela di Brindisi – ha affermato il Presidente Caso – sta compiendo grandi sforzi organizzativi per creare le condizioni ideali richieste da un appuntamento velistico di tale importanza. In quei giorni saranno presenti in città centinaia di velisti ed i loro accompagnatori e non a caso si è reso necessario bloccare per tempo una adeguata disponibilità alberghiera. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno della Regione Puglia, del Comune di Brindisi, degli altri enti del territorio e di sponsor privati”.

“Sul grande attaccamento della città di Brindisi allo sport della vela – ha affermato il Presidente della Fiv Ettorre – non abbiamo mai avuto dubbi, ma il prossimo campionato italiano di vela d’altura sta dimostrando anche una grande capacità organizzativa del Circolo della Vela che ha fortemente voluto che questo appuntamento si svolgesse proprio a Brindisi”.

Il Sindaco Marchionna, l’avv. Mastro per la Regione Puglia, il Presidente dell’ente portuale Patroni Griffi e il vice Presidente dell’ente camerale Franco Gentile, invece, hanno sottolineato le grandi potenzialità di una città come Brindisi che guarda al suo mare con sempre maggiore interesse.

Il Campionato Italiano ha come title sponsor della Fiv “Edison Next”, mentre gli sponsor ufficiali del Circolo della Vela sono “Intesa San Paolo” e “Consorzio Build”.

“Essere a fianco di questa manifestazione rappresenta la costante attenzione di Intesa Sanpaolo verso i valori dello sport, fondamentali per la crescita e la formazione delle nuove generazioni – afferma Alessandra Modenese, direttrice regionale Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo –. Una occasione per testimoniare ulteriormente il forte legame del nostro Gruppo al territorio e il concreto sostegno verso iniziative che favoriscano l’inclusione, al centro delle iniziative sociali che la Banca promuove”.

“Quando il Circolo della Vela ce lo ha proposto – ha affermato il legale rappresentante del Consorzio Build Contessa – abbiamo accolto ben volentieri la proposta di sponsorizzazione perché siamo consapevoli dell’importanza di sostenere tutto ciò che serve a valorizzare il nostro mare ed il nostro porto, anche alla luce degli interventi in corso per un suo potenziamento infrastrutturale”.

In qualità di partner ufficiale del Circolo della Vela per il Campionato italiano vi è Confindustria Brindisi, a cui si aggiungono numerosi sponsor tecnici.