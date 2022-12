Capodanno in musica con Ciccio Riccio in quattro piazze della Puglia

BRINDISI- Le piazze più calde della Puglia, vibreranno nella notte di Capodanno con Ciccio Riccio !

Saranno ben quattro le città della nostra regione che attenderanno il nuovo anno con i nostri speaker e dj.

Piazza Municipio a Villa Castelli, attenderà il nuovo anno con lo spettacolo e i successi più ballati di sempre coni Marcello Biscosi, Lory Penna, Andrea Sabato e l’animazione delle ragazze della Allure Agency. Tutto in diretta radio, a partire dalle 23.00. Piazza Marconi a San Michele Salentino, ballerà dalle 23.00 con Valentina Molfetta, Roby S, Dj One Way, e l’animazione delle ragazze della Allure Agency.

E in provincia di Taranto, Piazza Vittorio Emanuele a Carosino (Ta) attenderà il nuovo anno con Ignazio Deg, Plata e Domy T. Anche qui inizio dalle 23.00. Infine, appuntamento anche presso la Bio Piazza di Statte (Ta) con Enzo Straniero e Lilly Mazzone da Ciccio Riccio, per attendere il nuovo anno insieme a tanti ospiti: Cecilia Gayle, i Palasport, Umberto Sardella e Antonella Genga da Mudù, e Antonio da Costa.

Insomma, un grande inizio per entrate nell’ anno che vedrà i festeggiamenti per i 40 anni di Ciccio Riccio.

BrindisiOggi