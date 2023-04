Chiude il Reparto di Ostetricia e Ginecologia  dell’ospedale di Francavilla Fontana, non ci sono medici

FRANCAVILLA FONATANA- Chiude il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, non ci sono medici. Il provvedimento è stato adottato ieri dal commissario straordinario della Asl di Brindisi, Giovanni Gorgoni. Nell’ospedale di Francavilla si registra una gravissima carenza di personale medico tale per cui non è possibile più garantire l’assistenza e le cure. Lo si legge nella comunicazione scritta ed inviata dallo stesso Gorgoni al direttore vicario del Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Camberlingo e per conoscenza allo stesso presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “vista la grave carenza di personale medico aggravata dalle dimissioni di diverse unità….visto l’appello formalizzato dalla regione Puglia di richiesta di disponibilità di Dirigenti Medici Ginecologi , al momento senza esito….vista la nota del Direttore medico che sottolinea “una esposizione a rischio clinico” per impossibilità a garantire la guardia e la doppia reperibilità notturna e che per tanto propone di sospendere i ricoveri….si dispone il blocco dei ricoveri con decorrenza immediata e la centralizzazione e delle emergenze presso l’Ospedale Perrino”. Tutto questo in attesa di poter reclutare personale medico. A Francavilla restano così solo le attività ambulatoriali e di day service su sei giorni lavorativi. Una chiusura annunciata in realtà quella del reparto di Ostetricia Ginecologia , oltre al punto nascite . Più volte l’sindacati e lo stesso Ordine dei Medici della provincia di Brindisi aveva sollevato le criticità di un reparto oramai rimasto sguarnito di personale medico. Senza dimenticare che permane lo stato di agitazione dei medici proprio a causa delle carenze e delle criticità che non consentono loro di lavorare con serenità. Quella di Francavilla non è l’unica situazione di emergenza, restano in piedi le difficoltà del Pronto Soccorso dell’Ospedale Perrino e quelle dell’Utin , il Reparto di Terapia intensiva neonatale.

