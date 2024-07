CISL e FIT CISL: rigettare la procedura dei licenziamenti alla Sir di Brindisi

INTERVENTO/ Lo spostamento dell’incontro presso la task force regionale per l’occupazione, al giorno 24 p.v. – previsto inizialmente per il 19 u.s. – ha comportato anche lo spostamento dell’avvio della procedura di licenziamento dei lavoratori SIR.

A nostro avviso, quella procedura va rigettata, come chiederemo in sede regionale alla presenza dell’Azienda e di Arpal, Ente con il quale la procedura va discussa.

Brindisi vive una transizione energetica assai impegnativa ed è anche per questo che da tempo la Cisl Taranto Brindisi denuncia che il momento degli annunci è terminato e che occorrono ora fatti concreti, per scongiurare una disgregazione ed una tensione sociale giunte oramai al limite della governabilità.

Non è tempo di protagonismi ma occorre unità d’intenti, perché sono in gioco i destini di lavoratori, famiglie e imprese, ovvero dell’economia del territorio.

Eppure si continua a vantare l’anticipo della chiusura della Centrale Federico II da parte del MASE e anche di Enel; ebbene si abbia il coraggio anche di dire che questo comporta l’azzeramento dei redditi, solo per ora di oltre 70 famiglie di dipendenti della SIR.

Licenziamenti che le Aziende Enel e SIR, oltre alle istituzioni nazionali e regionali, rischiano di avere sulla coscienza, se non dimostrano sensibilità e tempestività nel fornire le giuste risposte.

La Cisl e la Fit Cisl auspicano, dunque, che sensibilità politiche e responsabilità istituzionali producano interventi determinanti, affinché sia scongiurato il depauperamento economico ed industriale che rischia di abbattersi su Brindisi.

Quasi non bastasse il clima torrido di questa stagione, è assai credibile che potrebbero in tal caso infiammarsi ben altri climi!

Ed allora, si acceleri sulla convocazione del tavolo di coordinamento ministeriale sulla de-carbonizzazione, giungendovi da parte del Governo con formule di sviluppo concrete e realizzabili in tempi celeri e, magari, con un vero e proprio Accordo di Programma.

Frattanto, Regione Puglia, Governo nazionale, Enti strumentali, parti sociali, SIR ed Enel – la cui responsabilità sociale d’impresa andrebbe dimostrata anche nei periodi di burrasca oltreché delle vacche grasse – devono individuare le opportune soluzioni, utili a fermare quei licenziamenti.

La Cisl e la Fit Cisl non molleranno e seguiteranno a rivendicare partecipazione e corresponsabilità sociale, a fronte di una situazione difficilissima ed impegnativa che, come detto, è sul punto di deflagrare, come dimostrato dai presidi spontanei messi in campo da lavoratori spinti dalla disperazione.

A loro fianco continueremo a rimanere, ogni istante, fino a quando non saranno fornite le risposte opportune.

CISL e FIT CISL