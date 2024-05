Corso di formazione su prevenzione e contrasto ad ogni forma di maltrattamento e violenza su minori e donne

BRINDISI- Il Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale BR1 dei Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni in collaborazione con la ASl Brindisi, data la recente istituzione dell’Equipe Multidisciplinare Integrata (EMI) per la lotta all’abuso, al maltrattamento e la violenza sui minori e i Centri Antiviolenza Io Donna, Crisalide e Ricomincio da me, promuovono un ciclo di incontri formativi sul tema:

Prevenzione e contrasto ad ogni forma di maltrattamento e violenza su minori e donne.

La formazione si realizza nell’ambito del Piano integrato di interventi della Regione Puglia ed è rivolta ad operatori ed operatrici dell’area socio-assistenziale, sanitaria e psicologica, dell’area scolastica e socio-educativa e dei servizi territoriali per minori e famiglie.

E’ articolata in 8 incontri, della durata di 3 ore ciascuno, che si terranno nella sala « Gino Strada » di Palazzo Granafei Nervegna, a Brindisi.

Il corso avrà inizio lunedì 6 maggio dalle ore 10 alle ore 13.00, si estenderà nell’arco di due mesi per concludersi il 4 luglio.

La frequenza è gratuita e ci si può iscrivere inviando un’email a iodonna.cav@libero.it

Il percorso formativo affronterà i temi della prevenzione e del contrasto del maltrattamento e della violenza su minori e donne, coinvolgendo i servizi e le istituzioni della rete territoriale antiviolenza allo scopo di condividere contenuti formativi omogenei e migliorare la qualità e l’integrazione dei servizi offerti.

Nei diversi moduli si approfondiranno le dinamiche e le conseguenze della violenza su minori e donne, con particolare attenzione alla violenza assistita e alla condizione degli orfani di femminicidio; il fenomeno della violenza tra pari online e offline; il trauma psicologico e le strategie di presa in carico e cura degli esiti della violenza; le leggi e la loro applicazione sul campo; la presa in carico e la cura di donne e minori nei pronto soccorso; gli strumenti per la prevenzione del maltrattamento istituzionale e della vittimizzazione secondaria ; infine la decostruzione degli stereotipi e dei pregiudizi di genere al fine di favorire l’azione integrata della rete.

Le relatrici e i relatori hanno competenze ed esperienza maturate nel corso tempo nei diversi servizi specialistici e potranno offrire una visione globale ed integrata del fenomeno della violenza di genere e delle strategie per prevenirla e contrastarla.