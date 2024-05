Finali Nazionali Under 17 Eccellenza al via il 20 maggio: Happy Casa Brindisi sorteggiata nel girone B

BRINDISI- La leva Under 17 Eccellenza della Happy Casa Brindisi si appresta ad affrontare la fase finale Nazionale, in programma ad Agropoli dal 20 al 26 maggio dove si sfideranno le migliori sedici società d’Italia.

Per la terza volta nella storia della società New Basket Brindisi, una propria leva di categoria accede ad una fase Nazionale. Un successo di gruppo a conferma del titolo regionale conquistato lo scorso febbraio nella Final Four di Mola di Bari e del primo posto ottenuto alla fase Interzonale Puglia/Campania. La leva Under 17 Eccellenza si fa portavoce dell’intero settore giovanile Happy Casa Brindisi, potendo contare al proprio interno su ragazzi nati e cresciuti nell’ambiente biancoazzurro, seguendo il percorso giovanile a partire dal minibasket.

I ragazzi allenati da coach Luca Laghezza, e dagli assistenti Alfredo De Rosa e Luigi Minghetti, sono stati sorteggiati nel girone B che comprende Vis 2008 Ferrara, Pallacanestro Prato Dragons e S.A.P. Alghero.

La prima gara tra Happy Casa Brindisi e Vis 2008 Ferrara si disputerà lunedì 20 maggio alle ore 18:00. Nei giorni seguenti, martedì e mercoledì, si disputeranno le altre due partite del girone (nelle fasce orarie delle ore 18 e ore 20) alternate a seconda dei risultati conseguiti strada facendo.

La formula prevede quattro gironi eliminatori da quattro squadre ciascuno che si incontreranno con formula all’italiana con gare di sola andata. Le prime classificate di ogni girone saranno ammesse direttamente ai quarti di finale, le seconde e le terze di ogni girone saranno ammesse agli spareggi per definire il tabellone delle migliori otto squadre. Semifinali e finali da disputare sempre a gara unica.

Tutte le partite della finale di Agropoli saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch Italbasket o in alternativa sul canale YouTube Italbasket. Le gare inoltre saranno visibili on demand sulla web tv basketlike.it e in play by play su FIP Stats.

Ecco il roster ufficiale della Happy Casa Brindisi U17 Eccellenza: #0 Pierpaolo Picardi (cap.) – #2 Andrea Costabile – #9 Riccardo Delli Fiori – #10 Matteo Pagano – #11 Ivan Danese – #13 Matteo Valente – #18 Giulio Vadacca – #23 Goffredo Errico – #28 Mohammed Mbacke – #30 Davide Notarpietro – #34 Emmanuel Enzo Bissok – #57 Milo Cecere.