BRINDISI – Scendono sempre più i ricoverati Covid all’ospedale di Brindisi. Al Perrino sono ricoverate 22 persone: 12 pazienti in Malattie infettive, 7 in Pneumologia e 3 in Rianimazione. In tutta la regione Puglia sono ricoverate 294 persone. L’unica struttura post Covid che attualmente ospita dei ricoverati è quella di Mesagne con 6 pazienti in tutto.