Covid: in Puglia sei decessi in un giorno, ma calano i contagi

BRINDISI – Sei decessi in un solo giorno di pazienti con Covid, il dato più alto da metà giugno. In Puglia scendono invece i contagi che oggi sono 220 a fronte di 13.508 tamponi. L’indice di positività è dell’1,63 per cento. Nel Brindisino ci sono 25 nuovi contagi Covid, 37 in provincia di Bari, 39 nella provincia Bat, 25 in provincia di Brindisi, 20 in provincia di Foggia, 65 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto. Gli attualmente positivi scendono a 4.601, dei quali 253 sono ricoverati di questi 17 sono in Terapia intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi i ricoverati sono 13: 7 in Malattie Infettive e 6 in Pneumologia.