Daniela Ferrari, una manager brindisina nominata amministratore delegato della UniCredit Factoring

MILANO- Una manager brindisina amministratore delegato della UniCredit Factoring. Daniela Ferrari, manager brindisina è stata nominata nel ruolo di amministratore delegato dal consiglio di amministrazione di UniCredit Factoring, società del gruppo UniCredit specializzata nell’offerta di prodotti e servizi di factoring. Ferrari, informa una nota, vanta più di 25 anni di esperienza nel corporate banking e recentemente ricopriva il ruolo di Head of Americas Multinational Corporates presso la filiale UniCredit di New York. In precedenza aveva ricoperto vari ruoli senior nelle strutture di corporate e investment banking del Gruppo. Nata a Brindisi, Daniela Ferrari è laureata in Economia e commercio presso l’Università Statale di Bari e ha iniziato la sua carriera professionale in una società di revisione internazionale a Roma per poi proseguire nel settore finanziario in primarie banche d’investimento italiane.

