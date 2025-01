Discarica di Autigno, la Regione stanzia 3 milioni di euro

BRINDISI- L’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani ha effettuato nella mattinata odierna un sopralluogo al sito di discarica per rifiuti urbani in contrada Autigno, nel comune Brindisi. Presenti, oltre all’Assessora con i tecnici regionali, il sindaco Giuseppe Marchionna, gli assessori comunali, il consigliere di opposizione Luigi Caroli. Il sito, di proprietà comunale, è stato affidato dalla fine del 2012 in gestione a privati nell’ambito della concessione per la gestione dell’intero ciclo di trattamento rifiuti (impianto di trattamento meccanico biologico e discarica di servizio). Ha un’estensione complessiva di circa 24 ettari, di cui circa 14 ettari effettivamente allestiti a discarica, è dedicato allo smaltimento di rifiuti non pericolosi. “La situazione è da anni sotto l’attenzione della Regione e in particolare dell’Assessorato regionale all’Ambiente, è un sito su cui la Regione intende agire prioritariamente” è il commento dell’assessora Triggiani. “Numerosi sono stati i supporti finanziari, e ancora ce ne saranno dai fondi FSC destinati a questa prioritaria emergenza; li abbiamo concessi al comune di Brindisi per attuare misure di prevenzione ed emergenza a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, in sostituzione al gestore inadempiente alla gestione operativa della discarica. I progetti di messa in sicurezza sono in corso, e seguono step ben precisi che gli uffici regionali seguono attentamente ”. “Nonostante i numerosi interventi attuati, lo stato in cui versa il sito denota ancora numerose criticità, note alle strutture tecniche regionali. Inoltre, con l’ausilio dei tecnici dell’Arpa Puglia abbiamo effettuato anche qualche mese fa i rilievi necessari, per coadiuvare e supportare il Comune nelle scelte progettuali e per definire ulteriori misure di emergenza da attuare, in continuità con le precedenti. A fine 2024 sono state impegnate in favore del Comune risorse pari a 3 milioni di euro a valere sul Programma Complementare FESR 2014-2020 ” è l’annuncio dell’assessora. “E’ una lunga storia: già dal 2015 nel sito sono stati attuati il piano di caratterizzazione e le prime misure di prevenzione/emergenza con finanziamenti regionali destinati al comune di Brindisi. In particolare, abbiamo stanziato oltre 1,7 milioni di euro sul bilancio autonomo per estrarre e gestire il percolato, mentre oltre 2,4 milioni a valere sui fondi FESR 2014-20 sono stati destinati a misure di emergenza più organiche sui lotti di più recente gestione di smaltimento rifiuti per i cosiddetti lotti alti – Lotto IV” ha precisato l’assessora regionale all’Ambiente. “E’ mia intenzione proseguire una sorveglianza speciale su questo sito e seguire personalmente gli step e le tempistiche degli interventi tecnici, inoltre saranno individuate risorse ulteriori per completare la bonifica d’intesa con il Comune: la cittadinanza ha aspettato già troppo”.