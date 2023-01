Due medici chiamarono il magistrato perché il Pronto Soccorso era intasato, costituita una Commissione regionale sul caso

BRINDISI- Due medici dell’ospedale Perrino di Brindisi chiamarono il magistrato di turno perché il Pronto Soccorso era intasato, costituita una Commissione regionale sul caso. Con riferimento all’episodio del 16 novembre 2022, quando due medici del Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri per segnalare alla Procura la loro impossibilità a intervenire di fronte alla presenza di tanti pazienti, e nel frattempo una donna in astanteria è deceduta, “il Dipartimento della Regione” Puglia – ha riferito Schillaci – “rappresenta che il turno di servizio 20.00-08.00 dei dirigenti medici del Pronto soccorso del presidio ospedaliero Perrino di Brindisi, era regolarmente coperto da due unità. In merito alle circostanze dettagliate, il Dipartimento ha segnalato che è stata istituita una apposita Commissione interna per acquisire tutte le informazioni utili ad una puntuale ricostruzione degli eventi. Tale attività è però tuttora in corso”. Da qui l’impegno del ministro a riservarsi “ogni ulteriore iniziativa, anche di carattere ispettivo, all’esito dei lavori della menzionata Commissione”.

