Due salentini nel governo della Meloni, Fitto Ministro e Mantovano sottosegretario alla Presidenza

ROMA – Due salentini nel governo di Giorgia Meloni, il deputato Raffaele Fitto è il nuovo Ministro agli Affari Europei con l’importante delega al Pnrr, e il magistrato Alfredo Mantovano è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Due caselle cruciali per il futuro del nuovo governo di centrodestra . Raffaele Fitto nominato Ministro agli Affari Europei, si occuperà anche del Pnrr. Fitto ha alle spalle un’esperienza da eurodeputato, presidente della Regione Puglia e ministro per gli Affari regionali nel quarto governo Berlusconi. “Siamo particolarmente orgogliosi per la nomina dell’on. Raffaele Fitto a ministro degli Affari Europei (con deleghe al PNRR e alle Politiche di Coesione). Sono materie nelle quali Fitto, da europarlamentare, ha sempre dimostrato grande competenza, a conferma che per il Governo Giorgia Meloni ha voluto scegliere ministri all’altezza del difficile momento che il Paese, ma l’intera Europa stanno vivendo- ha commentato il gruppo regionale di Fratelli d’Italia in Puglia . Al nostro ministro non possiamo che fare un grande in bocca al lupo, i fondi europei saranno essenziali per la crescita dell’Italia, noi come gruppo regionale di Fratelli d’Italia siamo pronti a collaborare con il suo Ministero perché la Regione Puglia non essere più fanalino di coda nell’utilizzo.”

Nato a Maglie il 28 agosto 1969, Raffaele è figlio del politico democristiano Salvatore Fitto, presidente della Regione Puglia dal 1985 fino alla sua morte, nel 1988. E’ questo l’anno in cui il giovane Fitto inizia la sua militanza nella Dc, con cui viene eletto in consiglio regionale della Puglia nel 1990.

Nel 1994 arriva la laurea in giurisprudenza e, con lo scioglimento della Dc, l’adesione al Partito Popolare Italiano di Rocco Buttiglione, che seguirà nell’alleanza con la neonata Forza Italia. Nel 1995 viene riconfermato in regione, dove diventerà assessore e vicepresidente. Nel 1999 è eletto parlamentare europeo con Forza Italia. Rimane in carica solo per un anno perché nel 2000 si candida alla guida della Puglia, diventando il più giovane presidente di Regione della storia della Repubblica. Ricandidatosi alle regionali del 2005, è sconfitto per un soffio da Nichi Vendola. L’anno dopo, Fitto approda in Parlamento come deputato Fi, e nel 2008 è nominato ministro per gli Affari regionali nel governo Berlusconi IV.

Nel 2014 torna a Strasburgo con la vittoria alle europee, ma quello stesso anno si consuma la rottura con Forza Italia a seguito del patto del Nazareno. Il divorzio definitivo arriverà nel 2015. Due anni dopo nasce l’esperienza di Direzione Italia, ma dopo il fallimento alle elezioni del 2018, il partito si federa con Fratelli d’Italia per le europee del 2019, in cui Fitto risulterà rieletto. Nel 2020, Fitto si ricandida a governatore della Puglia, ma viene battuto dal presidente uscente Michele Emiliano. Alle politiche del 25 settembre scorso è stato eletto deputato con Fratelli d’Italia.

Alfredo Mantovano anche lui salentino è magistrato dal 1983, entra in politica nel 1996 quando viene eletto deputato con Alleanza Nazionale, in quella occasione fece parte delle commissioni Giustizia ed Antimafia. Nelle elezioni del 2001 non viene eletto, ma entra nella squadra dell’esecutivo come sottosegretario all’Interno del governo Berlusconi. Torna in Parlamento nel 2006, in Senato sempre con Alleanza Nazionale e diviene membro del Copasir. Rieletto nel 2008 fa il suo ritorno al Viminale nel ruolo di viceministro con delega alla pubblica sicurezza. Dopo aver deciso, nel 2012, di votare la fiducia al governo Monti, Mantovano alla scadenza della legislatura sceglie di non ricandidarsi e torna in magistratura. Prima diviene consigliere alla IV sezione penale della Corte di appello di Roma e poi, dal maggio 2018 è consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione. Dal 2015 è inoltre presidente della sezione italiana della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre.

