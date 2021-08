E’ solo un “Arrivederci”, da lunedì si ferma Gazzetta del Mezzogiorno: il nostro sostegno ai colleghi

BRINDISI – Per la prima volta dopo 134 anni la Gazzetta del Mezzogiorno da lunedì 2 agosto non sarà in edicola. Non era mai accaduto. Si è in attesa della decisione del tribunale sulle due proposte pervenute per rilevare la società, ed intanto a pagare sono 144 lavoratori.

Il giornale, fatto di persone, donne e uomini che da anni raccontano la Puglia e la Basilicata, ha titolato l’uscita di oggi con un “Arrivederci”. Ed è la speranza di tutti, che non si fermi una delle voci che da oltre un secolo ha contribuito alla crescita di questi territori. Quando si ferma un giornale diventiamo tutti più poveri di quello stralcio della democrazia che ci rende liberi. Ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno l’affetto, il sostegno della redazione di BrindisiOggi.