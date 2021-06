BARI- E’ Teodoro , un ragazzo di Brindisi, il primo under 16 a ricevere il vaccino anti Covid in Puglia. Teodoro ha 15 anni ed un paziente oncologico in cura presso il Policlinico di Bari. Il ragazzo ha ricevuto la prima dose di Pfizer insieme al fratello di 19 anni e la mamma di 52 anni. Le vaccinazioni a piccoli pazienti di età compresa tra i 12 anni ed i 15 anni sono cominciate ieri al Policlinico di Bari. Gli ambulatori sono stati allestiti all’interno dell’ospedale. Si tratta di ragazzi tutti in cura presso l’unità di Oncoematologia pediatrica, con loro sono stati vaccinati anche le loro famiglie, genitori, fratelli o sorelle dai 12 in su e caregiver.

BrindisiOggi