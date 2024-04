Edilizia popolare, Arca Nord Salento approva gli interventi straordinari di manutenzione su alloggi tra Brindisi e provincia

BRINDISI- Il Commissario Straordinario di ARCA NORD SALENTO Cosimo CASILLI informa che il Direttore Domenico DE STRADIS e l’Ing. Marta MELIS del SERVIZIO MANUTENZIONE hanno approvato: Il progetto esecutivo per interventi di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio abitativo di ARCA NORD SALENTO ed indette: le procedure di gara a seguito del contributo straordinario di euro 952.569,38 erogato da REGIONE PUGLIA. Gli interventi riguarderanno 15 alloggi nella Città di BRINDISI che saranno interamente ripristinati e resi abitabili attraverso opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e immediatamente riassegnati a nuovi aventi diritto sulla base della graduatoria ordinaria da parte dei Comuni di Brindisi. Tali risorse consentiranno di intervenire anche nei Comuni di ERCHIE, SANDONACI, MESAGNE e FASANO dove gli alloggi saranno oggetto di urgenti interventi di messa in sicurezza mentre nel Comune di LATIANO riguarderanno il ripristino e messa in sicurezza di un’intera palazzina.

I tempi di realizzazione degli interventi sono stimati in circa 12 mesi.

Gli interventi si inseriscono, come dichiarato dall’Assessora Regionale all’Ambiente e Politiche Abitative Anna Grazia MARASCHIO, nell’ottica di un potenziamento dell’offerta abitativa, sia in termini qualitativi che quantitativi, grazie al recupero di alloggi inabitabili (precarie condizioni degli standard minimi di abitabilità) e consentendo la messa in sicurezza e l’agibilità di alcuni immobili non ancora interessati da interventi di radicale manutenzione.