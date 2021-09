Ennesimo incidente in via Sicilia: un ragazzo va a sbattere contro un’auto parcheggiata

BRINDISI – Ennesimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio di via Sicilia al quartiere Commenda a Brindisi. Un’auto finisce contro una vettura che era in sosta, ferito un ragazzo di 22 anni. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale una Renault Megane, condotta dal 22enne,che percorreva via Sicilia giunto all’incrocio con via Marche ha invaso la corsia opposta ed è andato a sbattere contro una Fiat Panda parcheggiata.

Dopo l’impatto la Panda è finita contro la parete perimetrale dello stabile in via Campania. Il 22enne è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto oltre la Polizia locale anche una squadra dei vigili del fuoco. Esasperati per l’ennesimo incidente stradale i residenti della zona chiedono alcuni interventi per migliorare la sicurezza. Solo dieci giorni fa sulla stessa via c’è stato un nuovo incidente.