Flavio Roseto, già direttore della Sanitaservice Brindisi, è il nuovo direttore generale della Asl

BRINDISI- La Giunta regionale della Puglia ha designato il nuovo direttore generale della Asl di Brindisi. Sarà Flavio Roseto, già direttore della Sanitaservice Brindisi, a guidare l’azienda sanitaria locale. Roseto subentra al direttore Giuseppe Pasqualone.

Flavio Roseto si è laureato con lode in Scienze Economiche e Bancarie a 23 anni, nel 1992 presso l’Università di Lecce, ha conseguito poi il Master in Business Administration “Profingest” di Bologna e il Master di II livello in Management Sanitario “LUMAS” di Lecce. E’ abilitato alla professione di Dottore Commercialista, è iscritto nel registro dei Revisori Contabili, nell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance. E’ stato iscritto nell’albo degli idonei a direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR di diverse regioni; è inserito nell’elenco degli idonei a direttore amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia. E’ stato ed è presidente/componente del Collegio Sindacale di diverse Società di capitali. E’ Consulente di Direzione negli ambiti attinenti Processi Amministrativi, Organizzativi e Contabili, Controllo di Gestione, Sviluppo aziendale. E’ stato ed è presidente/componente di diversi Organismi e Nuclei di Valutazione (Comune di Maglie (Le), Comune di Otranto (Le), Comune di Tricase (Le), Comune di Racale (Le), Comune di Patù (Le), Provincia di Brindisi, ISPE di Lecce, Comune di Mesagne (Br), Comune di Scorrano (Le), ASL di Lecce). E’ docente e testimone delle discipline di “Management sanitario”, “Controllo di gestione”, “Organizzazione aziendale” e “Pianificazione strategica” in vari corsi di specializzazione organizzati da qualificati enti di formazione. Ha rivestito il ruolo di Capo progetto della Trend Sviluppo s.r.l. di Bari nella riorganizzazione ed aziendalizzazione della ASL Le1 negli anni 1995 e 1996. Dal 1997 al 2002 è stato Direttore amministrativo e Responsabile controllo di gestione della Casa di Cura “Città di Lecce”, struttura ospedaliera privata di alta specialità facente parte del Gruppo “Villa Maria” di Lugo (Ravenna).Fino al 2005 è stato Amministratore delegato del Consorzio Prontosanità, struttura consortile che accoglie nomi importanti della sanità privata pugliese. Dal 2006 al 2008 è stato Area Manager della Enco s.p.a. di Verona, società di consulenza e di informatica per la Sanità e la Pubblica Amministrazione.Dal 2007 al 2009 ha ricoperto la carica di Presidente della Lupiae Servizi s.p.a. di Lecce (Società in house del Comune di Lecce) avendone anche svolto il ruolo di Amministratore delegato dall’agosto al dicembre 2007.Dal settembre 2011 all’aprile 2012 ha svolto il ruolo di Direttore Amministrativo del Consorzio “San Raffaele” di Roma e Direttore Operativo delle R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) di San Nicandro Garganico (Fg), di Troia (Fg) e di Andria, appartenenti allo stesso Consorzio. Dal 26 aprile 2012 ricopre la carica di Amministratore Unico della Sanitaservice Asl Br s.r.l., Società in house della ASL di Brindisi.

