Forza Italia parte con la campagna elettorale: D’Attis ricandidato nell’uninominale a Brindisi

BRINDISI – Parte la campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni politiche. “Abbiamo i motori accesi da quattro anni ed ora siamo pronti per mettere il piede sull’acceleratore in vista dell’appuntamento elettorale di settembre”, afferma il coordinatore regionale Mauro D’Attis. Si è concluso ieri il ciclo di incontri organizzato in diverse città della Puglia per incontrare la comunità. Un momento di confronto sui temi centrali di questa campagna elettorale a Taranto, a Foggia, a Polignano a Mare e Brindisi. ” A breve saranno definiti i collegi e presentate le liste: queste ultime sono nelle mani del nostro presidente Berlusconi che farà le migliori scelte per la Puglia e per l’Italia – aggiunge D’Attis – Nel frattempo, appunto, abbiamo voluto condividere con i cittadini il lavoro portato avanti da noi e dalla delegazione azzurra del Ppe sulle questioni che investono maggiormente il futuro del nostro territorio e del Paese. Come il Pnrr, ma non solo, su cui Forza Italia ha lavorato moltissimo. Uno strumento straordinario di sviluppo e di modernizzazione dell’intero sistema economico e sociale: è per questo che ci siamo spesi affinché le opere che ritenevano più significative per lo sviluppo della Regione rientrassero nei binari della programmazione e abbiamo voluto raccontare ai cittadini le prospettive che abbiamo ora davanti. Il tema dell’Ue, ovviamente, ha richiamato anche la scelta di Forza Italia di inserire nel suo simbolo il riferimento al Ppe”.

D’Attis sarà ricandidato alla Camera nel collegio uninominale di Brindisi toccato a Forza Italia, così è stato stabilito da un accordo tra i partiti della coalizione di centrodestra. E’ probabile che il parlamentare uscente sia anche capolista nel collegio plurinominale. Questo secondo passaggio sarà definito nelle prossime ore. Intanto l’accordo chiuso è che i segretari regionali dei tre partiti della coalizione abbiano un posto blindato nelle province di appartenenza: D’Attis uninominale Brindisi, Roberto Marti (Lega) uninominale Senato Lecce e Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia) capolista listino a Bari. Secondo i sondaggi nei collegi uninominali in Puglia il centrodestra è favorito.