“Fuori Classe”, la scuola Marco Pacuvio adotta una didattica d’avanguardia

BRINDISI- La Scuola Secondaria di primo grado Marco Pacuvio cambia volto e sostanza. Dal prossimo anno non saranno più gli insegnanti a raggiungere gli alunni in classe, ma i ragazzi a cambiare aula a fine lezione. La didattica tradizionale lascia spazio a quella d’avanguardia, con ambienti di apprendimento funzionali alla lezione e personalizzati dal singolo docente, in stile anglosassone.

Lunedì 21 novembre, alle ore 10:00, presso la Biblioteca dei Ragazzi Antonietta De Bitonti della Scuola Secondaria di I grado, di viale Palmiro Togliatti n. 4, il Dirigente Scolastico e i docenti presenteranno il progetto “Fuori…classe”: ambienti di apprendimento rinnovati, lezioni laboratoriali, frasi motivazionali lungo i corridoi, armadietti, zaini leggeri…e una formazione per i docenti che porterà la Marco Pacuvio a far parte della rete nazionale DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento), permettendole di diventare la prima scuola nel Salento e tra le prime cinque in Puglia ad adottarne il modello.

La Scuola Secondaria di I primo grado Marco Pacuvio, al rione Santa Chiara, va a grandi passi verso il futuro.

