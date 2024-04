Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, primo incontro con associazioni di volontariato ed agli organismi di tutela

BRINDISI- Si è tenuto presso la Sala di Rappresentanza “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi un primo incontro rivolto alle associazioni di Volontariato ed agli organismi di tutela, organizzato e promosso dalla Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, Dr.ssa Giuseppina Scarano.

L’evento ha visto il coinvolgimento dei componenti della Commissione Consiliare Servizi Sociali presieduta da Ercole Saponaro, dell’Assessore al ramo Antonio Pisanelli e del Garante dei diritti dei Disabili della Regione Puglia, Dott. Antonio Giampietro.

In un clima particolarmente collaborativo è stato avviato un interessante confronto tra i rappresentanti istituzionali e la platea presente in aula.

I temi trattati sono stati principalmente quelli della promozione di un’intensificazione di rete di collaborazione sul territorio, che garantisca non solo la partecipazione della cittadinanza alle proposte rivolte alle persone con disabilità, ma anche un percorso di sensibilizzazione e di inclusione. Le iniziative in atto attualmente sono orientate verso l’abbattimento delle barriere, da intendere anche come barriere informative e culturali, non unicamente architettoniche. In questo dialogo di confronto si è evidenziata l’importanza del coinvolgimento di quanti più Soggetti Istituzionali e non, finalizzato anche all’intercettazione di finanziamenti da impiegare per la realizzazione dei progetti.

In seguito alla presentazione delle nuove iniziative, si è data voce ai rappresentanti delle associazioni che hanno aderito all’incontro.

In apertura Antonio Regoli ha presentato il progetto “Diamoci la zampa”, in fase di realizzazione, di concerto all’Associazione Italiana Persone Down.

Significativo è stato l’intervento di Daniela Maniglio, dell’Associazione Italiana contro l’Epilessia, la quale ha evidenziato la sofferenza subita dai soggetti affetti da tale patologia, causata dall’emarginazione sociale e dalla mancata tutela in ambito lavorativo.

La stessa problematica è stata sottolineata anche da Giuseppe di Giorgio, presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che ha indotto la platea a riflettere sulla realtà riguardante l’inserimento sociale di persone affette da disabilità e da fragilità.

Hanno preso la parola anche Alessandro Cazzato, presidente dell’associazione “Il bene che ti voglio” e Lucia Elena De Lorenzis, vicepresidente dell’“Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo”, i quali hanno posto l’accento su problematiche riscontrate circa la realizzazione o il completamento di strutture dedicate alla presa in carico dei soggetti in questione.

La Garante Giuseppina Scarano ha infine dichiarato di tenere particolarmente alla continuità di questo tipo di incontri, nell’ottica di un miglioramento dell’incontro tra i bisogni della popolazione, espressi dalle associazioni rappresentative, e le adeguate e dovute risposte delle Amministrazioni competenti.