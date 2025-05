Giornata Internazionale dell’Infermiere: OPI Brindisi celebra la professione alla presenza del dottor Montanaro

BRINDISI- In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi (OPI Brindisi) organizza un evento ECM di grande rilevanza, che si terrà il 12 maggio 2025 nella sala conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi, a partire dalle ore 8.00.L’incontro vedrà la partecipazione del Dr. Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, che porterà un saluto istituzionale e contribuirà al dialogo sulle tematiche relative al ruolo strategico della professione infermieristica. L’evento avrà un forte valore simbolico, ponendo l’accento sul riconoscimento del lavoro infermieristico e sul futuro della professione, anche in contesti non ospedalieri.“ Questo evento rappresenta un momento di celebrazione e riflessione per tutti noi,” afferma Paola De Biasi, Presidente dell’OPI Brindisi. “Gli infermieri sono chiamati a rispondere a sfide sempre più complesse e a portare competenze avanzate in ogni ambito della salute. È fondamentale oggi rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale e promuovere una visione moderna, flessibile e integrata dell’infermieristica.” Nel corso della giornata, si approfondiranno tematiche importanti per l’evoluzione della professione, con particolare attenzione ai contesti extraospedalieri e ai nuovi scenari assistenziali, tra cui le Forze Armate, la Marina Militare e le reti di prossimità sul territorio. Tali discussioni metteranno in luce l’importanza di una rete assistenziale sempre più vicina ai cittadini e l’impegno degli infermieri anche in contesti meno visibili ma fondamentali per la salute pubblica. L’evento offrirà anche un’opportunità di aggiornamento professionale, evidenziando il valore della formazione continua per garantire l’eccellenza nella pratica infermieristica. L’OBIETTIVO di questa giornata è non solo di celebrare il ruolo fondamentale degli infermieri, ma anche di incoraggiare un dialogo continuo sul loro contributo in una società in evoluzione. “Gli Infermieri: sono quelli che i problemi li risolvono e non li creano.” Questo il messaggio che l’OPI Brindisi vuole lanciare per sottolineare l’importanza della professione e il suo impegno quotidiano al servizio della salute e del benessere collettivo.