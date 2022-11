Giornata Mondiale contro la pena di morte, la Torre dell’Orologio si illumina di giallo

FRANCAVILLA FONTANA- La Torre dell’Orologio di Piazza Umberto I a Francavilla Fontana si illumina di giallo . Domani in occasione della Giornata Mondiale delle Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte la Torre dell’Orologio si illumina di giallo. “Cities for life” ricorre ogni 30 novembre e celebra la decisione del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo che nel 1786 abolì la pena capitale.La manifestazione ogni anno è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e rappresenta la più grande mobilitazione internazionale per dire basta a tutte le esecuzioni capitali e coinvolge oltre 2000 Città che hanno aderito al movimento per liberare il mondo dalla pena di morte. Nei giorni scorsi il Terzo Comitato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali che, nel mese di dicembre, passerà al voto della plenaria. A votare a favore della moratoria sono stati 126 Paesi, sei in più rispetto al 2020, con 37 contrari e 24 astenuti. “Sono state – dichiara l’Assessore Sergio Tatarano – oltre 800 le esecuzioni capitali registrate quest’anno, senza contare quelle di Paesi come la Cina in cui i dati sono occultati dal governo. Fucilazioni, iniezioni letali ma anche decapitazioni e perfino lapidazioni sono ancora la risposta inaccettabile di 54 Stati ai più svariati reati. La pratica antistorica della pena di morte ha i giorni contati ma occorre l’impegno delle Istituzioni ad ogni livello per dare forza alle istanze abolizioniste. Per questo, Francavilla, nel suo piccolo, ha voluto esserci ancora una volta.” L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, così come avvenuto lo scorso anno, ha aderito alla campagna internazionale e patrocina l’iniziativa della comunità Sant’Egidio.

BrindisiOggi