“Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti”, inaugurazione di pannelli integrativi della segnaletica

BRINDISI- Le associazioni di volontariato di organi e tessuti e l’Amministrazione Comunale di Brindisi unite in occasione della “Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti” indetta per domenica 14 aprile 2024.

In perfetta sintonia con le motivazioni del Ministero della Salute che ha decretato l’indizione della ricorrenza attraverso la promozione e diffusione della cultura del dono tramite gli enti istituzionali come i Comuni, proprio a Brindisi, domenica 14 aprile alle ore 10:50 in Via Appia, nei pressi del cartello stradale d’ingresso cittadino all’altezza del civico numero 295 si terrà una importante e suggestiva cerimonia inaugurale di pannelli integrativi della segnaletica installati sotto quelli posizionati ai varchi stradali d’ingresso alla città di Brindisi riportanti la frase “Comune a sostegno dei donatori di vita” alla presenza dei rappresentanti istituzionali, dei vertici e dei volontari delle Associazioni interessate dalla cultura del dono.

Promotrice del progetto è stata l’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione Organi, Tessuti e Cellule – Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi ODV), con l’obiettivo condiviso di sensibilizzare e permettere la diffusione di un messaggio rivolto agli utenti della strada; le Associazione partecipanti all’iniziativa sono: ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo – Puglia Sezione di Brindisi), ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale – Sezione Territoriale di Brindisi ODV), ADOCES (Federazione Italiana Associazioni Donatori Cellule Staminali Emopoietiche – Puglia ODV), AVIS Comunale di Brindisi ODV – Associazione Volontari Italiani del Sangue – Sez. “A. Putignano” Brindisi), FRATRES Donatori di Sangue – Gruppo “San Lorenzo da Brindisi” – ODV Brindisi).

Quella di domenica 14 aprile sarà la ventisettesima Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, promossa dal Centro Nazionale Trapianti e dal Ministero della Salute. Il messaggio della Giornata nazionale 2024 è: Donare è una scelta naturale. Un trapianto NON si può rimandare. Quando c’è un donatore disponibile, c’è poco tempo per salvare la vita di chi aspetta un organo.

Come manifestare la volontà di donare: registrazione presso la propria ATS di riferimento, attraverso un apposito modulo, presso l’ufficio anagrafe dei Comuni al rinnovo della carta di identità elettronica, compilazione del “tesserino blu” del Ministero della Salute che deve essere conservato insieme ai documenti personali, dichiarazione scritta, datata e firmata, da portare sempre con sé insieme ai propri documenti, contenente nome, cognome, data di nascita e dichiarazione di volontà, infine un atto olografo espresso tramite l’iscrizione ad AIDO.