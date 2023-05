Giuseppe Marchionna è il nuovo sindaco di Brindisi: “Ho vinto perché rappresento il popolo”

BRINDISI – Giuseppe Marchionna è il nuovo sindaco di Brindisi, il centro destra dopo dodici anni torna a governare la città. “Ho vinto perchè rappresento il popolo” queste le prime dichiarazioni del neoeletto primo cittadino ai suoi sostenitori accorsi numerosi sotto ad un palco allestito in piazza Vittoria, palco dal quale Marchionna, accompagnato dall’on. Mauro D’Attis e dai rappresentanti dei partiti che lo hanno sostenuto, ha voluto salutare la città. “Ci ho creduto dal primo momento, anche se sapevo che la sfida era complicata- ha detto Marchionna- ma i risultati ci hanno dato ragione. Avevamo raccolto già al primo turno tanti consensi, l’esito del ballottaggio ha confermato la tendenza. Ora voglio che la città sappia che la porta del Comune è sempre aperta, è finita l’epoca dell’incomunicabilità. Tutti saranno ascoltati, alcuni problemi li risolveremo , altri orse no ma daremo in ogni caso delle risposte”. Nel frattempo Marchionna ha annunciato che in questi giorni che precedono la proclamazione farà il giro di ogni quartiere per ringraziare i suoi elettori e poi si metterà a lavoro. Giuseppe Marchionna ha battuto Roberto Fusco, candidato del Movimento 5 Stelle e del Pd, con il 54 per cento contro il 46 del suo avversario. Marchionna è stato votato da 16814 persone contro 14328 per Fusco. Marchionna torna sindaco di Brindisi dopo 20 anni.

“Ci credevamo, abbiamo vinto: Pino Marchionna è il nuovo sindaco di Brindisi! Dopo Barletta, un altro importante capoluogo di provincia è stato espugnato e alza la bandiera del centrodestra- ha detto Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia- Siamo orgogliosi di aver condotto questa battaglia con successo e manterremo gli impegni assunti: rilanceremo Brindisi, l’economia e l’occupazione, e sosterremo il sindaco Marchionna a Roma per ogni iniziativa che intraprenderà grazie al supporto del governo. È chiaro che l’alleanza Pd-5Stelle non regga, mentre il centrodestra convince e vince, individuando le persone migliori per guidare i territori. Dopo Brindisi, guardiamo agli altri Comuni importanti della Puglia dove replicheremo lo stesso schema. Ringrazio anche gli amici di Azione e Italia Viva e il Partito Repubblicano Italiano per aver dato forza al centrodestra. Forza Italia è protagonista in Puglia e insieme a Fdi e Lega e Casa dei moderati può costruire l’alternativa a Pd e 5 stelle. Oggi è una bella giornata: grazie, Brindisi!”.

Bassissima l’affluenza che nel capoluogo ha superato di poco il 43 per cento. A Carovigno l’affluenza è stata del 61, 41 per cento, dove è stato eletto sindaco Massimo Lanzillotti con il 56 per cento contro Vincenzo Radisi 44 per cento.

