BRINDISI- I comuni della provincia di Brindisi a sostegno della candidatura di Mesagne a capitale italiana della Cultura per il 2024. Fanno quadrato i comuni della provincia di Brindisi intorno alla città di Mesagne candidata a capitale italiana della Cultura per il 2024 avviando un percorso di condivisione attraverso la comune adesione al percorso di Puglia Walking Art. L’ultimo comune in ordine di tempo a manifestare la sua adesione a sostegno di Mesagne è stato quello di Ostuni, attraverso il suo sindaco Guglielmo Cavallo. La candidatura di Mesagne viene sostenuta anche dal mondo accademico, a testimoniarlo la presenza del rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, e del presidente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, Nicola Ciraci. Ma “Mesagne 2024” ha il supporto anche dei suoi cittadini più illustri nel mondo dello spettacolo, rappresentati nell’auditorium del Castello dai due Boomdabash, Angelo Rogoli e Angelo Cisternino. E dall’attrice Vanessa Scalera, che non potendo essere presente ha inviato un videomessaggio riservandosi di partecipare poi alla giornata in cui la candidatura sarà presentata alla città. Anche il Comune di Brindisi sostiene Mesagne in questo percorso e con lui il Comitato promotore degli ex sindaci di Mesagne.

