I precari Covid incontrano a Bari il direttore Montanaro

BARI- Il Presidente della Regione Puglia , Michele Emiliano,ha dato mandato nella mattinata di oggi al direttore di Dipartimento della Regione Puglia Vito Montanaro di incontrare una delegazione di precari Covid , accompagnati dal sindacato Cobas, ormai disoccupati da tempo per discutere della possibilità di una loro assunzione in Sanitaservice nonostante i gravi problemi economici della stessa Regione .

Il Presidente Emiliano ha così reso onore all’impegno preso il 13 Marzo a Brindisi , in occasione della conferenza annuale di Confindustria,quando incontrò una delegazione di precari Covid ,unitamente al sindacato Cobas, e spiegò loro che la Regione avrebbe fatto il massimo per una loro stabilizzazione a fronte della certezza di diritti acquisiti.

“Proprio su questo hanno insistito i precari affermando che per loro le carte per una possibile assunzione esistono già da mesi ;certamente non sono proprio contenti nel doversi sottoporre ad un ultimo esame previsto dalla Regione Puglia in tema di assunzioni, ma se è da fare lo faranno- dice il sindacato Cobas- Il Cobas saputo della concomitante presenza dei Direttori Generali delle Asl Pugliesi a Bari ha chiesto gentilmente al Direttore di Dipartimento Vito Montanaro di realizzare un confronto con il Commissario della Asl Brindisina, Giovanni Gorgoni, allo scopo di poter costruire un percorso condiviso per i precari Covid.Siamo certi che l’estremo numero limitati di assunzioni che la Asl di Brindisi aveva chiesto alla Regione nei mesi scorsi possa trovare finalmente luce, anche dopo le ultime decisioni della Regione. Certamente i lavoratori e le lavoratrici sono allo stremo perché tra pochi giorni non usufruiranno nemmeno della disoccupazione; ricordiamo che a loro non è stata nemmeno offerta ,come per altri, la possibilità di lavorare nell’appalto delle pulizie dove sono state fatte centinaia di assunzioni. La delegazione ha affermato di aver superato i 6 mesi ed un giorno per assumere il diritto di precedenza, l’unica cosa che hanno visto è stata quella di vedersi superare da tantissimi altri”.

L’impegno preso questa mattina alla fine della riunione è quello di ritornare a Bari nei prossimi giorni.

Prima chiederanno un incontro con l’Amministratore di Sanitaservice , Francesco Zingarello, e il Commissario dell’Asl Brindisi, Giovanni Gorgoni per confrontarsi sul percorso da realizzare.

