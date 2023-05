Il brand Bervicato sceglie il Puglia Village per il nuovo show room

MOLFETTA- Il brand Bervicato sceglie il Puglia Village per l’apertura del nuovo show room. “Lo stile cammina con te” sintetizza al meglio il brand italiano Bervicato, che ha scelto Puglia Village per il suo nuovo punto vendita. Da venerdì 5 maggio chi visita il Villaggio che si trova a Molfetta rimarrà sorpreso dalle collezioni Bervicato, che rappresentano il perfetto equilibrio tra design e comfort, in linea con le ultime tendenze della moda. Il marchio “Bervicato” nasce nel 1982, grazie alla passione dell’imprenditore Angelo Bervicato per le calzature e gli accessori moda. La profonda conoscenza del prodotto e della sua costruzione (dal disegno del modello al taglio, dalla scelta dei pellami alle cuciture, dal fissaggio di suola e tomaia alla lucidatura) ha permesso in breve tempo all’azienda di costruirsi una reputazione solida fino a diventare un punto di riferimento nel settore, con calzature prodotte nel pieno rispetto dell’ambiente, utilizzando energia pulita, e riducendo così le emissioni di CO2. Tutti in fila, quindi, per avere ai propri piedi il nuovo status symbol del made in Italy. Intanto, è possibile raggiungere Puglia Village anche comodamente in autobus con partenze continue dalla stazione di Molfetta, grazie alla collaborazione con la MTM di Molfetta. Per conoscere gli orari di apertura, così come gli orari di collegamento in autobus e tenersi al passo con il Villaggio molfettese, basta collegarsi al sito pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali, cercando “Puglia Village”.

Luca D’Orta