Il caldo manda in tilt le centraline elettriche, black out a Torchiarolo

TORCHIAROLO- Nella giornata di ieri il comune di Torchiarolo è stato interessato da più guasti sulla rete elettrica in media tensione interrata gestita da E-Distribuzione. La concomitanza di questi guasti non ha reso possibile l’immediata ripresa del servizio elettrico attraverso l’utilizzo di linee ausiliarie. I tecnici di E-Distribuzione hanno quindi fatto arrivare e installato nel comune brindisino una Power Station (un grande gruppo di continuità) per rialimentare parte della clientela. Nel primo pomeriggio sono arrivati a Torchiarolo altri sei generatori elettrici che progressivamente sono stati tutti attivati ristabilendo l’erogazione di energia elettrica per la totalità dei clienti. Allo stesso tempo i tecnici dell’azienda elettrica si sono dedicati alla riparazione definitiva dei guasti per riportare la rete al suo normale assetto. Dal 22 giugno il caldo eccezionale che interessa la Puglia sta determinato diversi guasti alla rete elettrica gestita dall’azienda del gruppo Enel. Nella stragrande maggioranza dei casi questi guasti hanno provocato ai clienti disalimentazioni di pochi minuti risolte grazie a moderne apparecchiature installate sulla rete che ne consentono il telecontrollo.

Purtroppo in alcuni casi, la presenza contemporanea di più guasti, ha richiesto tempi più lunghi in quanto è stato necessario provvedere alla riparazione o, per cercare di ridurre i tempi, all’installazione di power station (gruppi elettrogeni), come per i guasti occorsi a Torchiarolo. E-Distribuzione era in allerta e ha incrementato il personale reperibile h24. L’azienda sta operando in tutta la regione con turni continuativi e avvicendati di oltre 300 tecnici, provenienti anche dalle Marche, Abruzzo e Molise oltre a 200 tecnici di imprese esterne. Per l’individuazione dei punti guasti stanno inoltre operando 15 laboratori mobili (1 proveniente dal Veneto, 1 dall’Abruzzo e 1 dl Molise), in grado attraverso il lancio di impulsi di individuare il punto sotterraneo preciso in cui il cavo si è guastato e quindi procedere con lo scavo e la riparazione.

BrindisiOggi