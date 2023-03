Il Comune cerca sponsor per iniziative ed eventi, offerte solo da mille euro in sù

BRINDISI- ( di Lucia Pezzuto)Cercasi sponsor per le iniziative e gli eventi della città di Brindisi, il Comune pubblica un avviso pubblico ma si accettano solo offerte superiori a mille euro. Dalla Regata Brindisi-Corfù al Mondiale di Motonautica, dal Salone Nautico di Puglia alla Coppa del Mediterraneo di Scherma , queste ed altre iniziative possono essere finanziate da tutti coloro che si proporranno come sponsor. E’ quanto il Comune di Brindisi si propone di fare attraverso un avviso pubblico destinato a trovare nuovi sponsor per promuovere attività ed iniziative, pubbliche e private , della città. Alcune di queste sono entrate nella tradizione del territorio, appuntamenti immancabili dell’estate brindisina che nell’arco degli anni hanno dato lustro alla città ma che evidentemente hanno bisogno di importanti incentivi per sopravvivere. Dall’elenco pubblicato sull’albo pretorio la Regata Internazionale Brindisi. Corfù, una competizione sportiva di grande prestigio organizzata dal Circolo della Vela di Brindisi e prevista l’11 ed il 12 giugno 2023. Il valore complessivo stimato dall’organizzatore per la realizzazione dell’evento è di 110mila euro. Costa un po’di più organizzare , invece, l’Adriatic Cup , il Mondiale di Motonautica, qui per la riuscita dell’evento sono necessari tra i 120mila e i 150mila euro. Chi ogni anno non ama veder sfrecciare i bolidi del mare nel porto interno della città. Si tratta di una manifestazione spettacolare. L’iniziativa, prevista dal 23 al 25 giugno prossimo, è organizzata in collaborazione con la FIM, Federazione Italiana Motonautica, gode del patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Brindisi nonché del sostegno di Comune di Brindisi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Camera di Commercio e Confindustria Brindisi. E’ un evento gratuito, ci tengono a precisare gli organizzatori ed il Comune di Brindisi, che richiama l’attenzione del pubblico internazionale. Ma richiama un pubblico internazionale anche lo SNIM, il Salone Nautico di Puglia, forse uno tra gli eventi più costosi da organizzare, qui, affinchè l’iniziativa vada a buon fine, servono almeno 240mila euro. L’organizzatore è la Sea Event Agency ed il suo svolgimento è previsto tra l’11 ed il 15 ottobre 2023. Giunto alla sua 19esima edizione si svolgerà presso le strutture del Porto turistico Marina di Brindisi. L’evento è patrocinato da Confindustria nautica ed ha acquisito il riconoscimento di evento internazionale con la presenza di oltre 150 espositori , 200 imbarcazioni ed oltre 20mila visitatori. La novità dell’edizione 2023 è nella realizzazione di un’area tematica dedicata all’innovazione ed alla sostenibilità. Nell’elenco degli eventi da sponsorizzare c’è anche la Regata Internazionale Brindisi-Valona, anche questa, come per la Brindisi-Corfù, è organizzata dalla Lega Navale Brindisi. Qui l’importo necessario alla realizzazione è di gran lunga inferiore rispetto alle altre iniziative, parliamo di circa 43mila euro. La regata si svolgerà dal 6 all’11 luglio prossimo. Tra le iniziative previste abbiamo una novità: la Coppa del Mediterraneo Scherma under 23. Qui le cose si fanno serie , servono ben 300mila euro per la realizzazione dell’evento la cui organizzazione quest’anno è stata affidata all’Italia ed è stata scelta proprio la città di Brindisi per ospitarla dal 20 al 22 ottobre 2023. L’organizzatore è il Comitato Coppa del Mediterraneo Scherma under 23. Alla competizione parteciperanno 27 nazioni ed oltre 1000 tra schermidori e accompagnatori. Ma oltre a questi eventi la cui organizzazione è affidata a società private ve ne sono altre di carattere pubblico che necessitano di sostegno perché organizzate proprio dal Comune di Brindisi: Primo Mare e Lumimare. La prima, che si svolgerà il primo maggio, è una iniziativa nata nel 2021 nata dalla collaborazione tra il Comune di Brindisi e diverse realtà che si occupano della fruizione del mare. Si tratta di 15 appuntamenti gratuiti per i partecipanti lungo tutta la costa nord di Brindisi e che vanno dallo sport all’educazione ambientale. Qui l’impegno di spesa è di 10mila euro. Lumimare- Luci del mare in realtà non è una iniziativa già esistente ma più che altro una idea progettuale del Comune di Brindisi che non ha ancora stabilito né il periodo né i costi di realizzazione. Si tratta di un evento pensato per illuminare il porto interno attraverso istallazioni artistiche.

Quindi il Comune volendo incentivare queste iniziative ha pensato bene di cercare nuovi sponsor. La partecipazione all’avviso pubblico però è disciplinata da alcune regole. Innanzitutto è rivolto agli operatori economici, singoli e associati, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi temporanei. I rapporti saranno disciplinati da un apposito contratto di sponsorizzazione, da stipulare in una delle forme consentite dal vigente Regolamento comunale per l’affidamento dei contratti di sponsorizzazione. Le offerte di sponsorizzazione potranno essere presentate in relazione ad una o più iniziative proposte nell’elenco fornito dal Comune ; possono consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) oppure di natura tecnica (erogazione diretta di lavori, beni o servizi a carico dello sponsor); coprire l’interezza o anche soltanto una parte dei costi dell’iniziativa o di singole attività di cui si compone l’iniziativa. Ma ciò che è importante, e qui bisogna fare due conti , è che l’Amministrazione, per ragioni di razionalità, dice chiaramente nell’avviso pubblico, dell’azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a mille euro. Quindi ben vengano le offerte ma solo superiori ai mille euro perché di fatto con una cifra inferiore si potrebbe fare ben poco. Ora gran parte di queste iniziative sono in calendario per la prossima estate e non c’è alcun dubbio che, indipendentemente dalle sponsorizzazioni, si faranno magari con qualche sforzo in più degli organizzatori. Qualche dubbio viene per quelle meno conosciuta senza dimenticare che il prossimo 14 e 15 maggio la città affronterà le nuove amministrative, chissà che qualcosa non cambi.

