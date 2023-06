Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici dà il via libera al nuovo piano del porto, dopo 48 anni la svolta

BRINDISI – Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato parere favorevole al Piano Regolatore Portuale del porto di Brindisi. Un ulteriore e fondamentale passo in avanti verso l’approvazione definitiva dello strumento pianificatorio necessario per ridefinire l’assetto generale dello scalo brindisino, comprese le opere di grande infrastrutturazione, redatto dall’Ufficio di Piano, composto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) in collaborazione con la squadra di professionisti e tecnici Sogesid, SpA, società per azioni a capitale sociale interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’iter procedurale si concluderà all’esito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che consentirà di portare il PRP in approvazione in seno al Comitato di Gestione dell’AdSPMAM, auspicabilmente dopo la pausa estiva.

“Il parere positivo del massimo organo di consulenza tecnica, giuridico-amministrativa nell’amministrazione pubblica è stato il frutto di una condivisione di intenti sinergica con la Regione Puglia e il Comune di Brindisi che, ieri, hanno partecipato, alla riunione. Il porto del futuro inizia a muovere i suoi primi, fondamentali passi” – commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi.

“Il nuovo porto sarà polifunzionale, pienamente accessibile, green e smart – aggiunge il presidente dell’Autorità di Sistema del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffu – Un hub moderno capace di consolidare i traffici esistenti e di attrarne di nuovi e di garantire spazi per insediamenti produttivi legati principalmente – ma non solo – alla transizione energetica. Grande attenzione la riserviamo al porto interno che oltre a incrementare il proprio appeal per crociere, maxi yacht e nautica da diporto diventerà il cuore pulsante della vita cittadina. Il lungomare – conclude il presidente- si trasformerà in un parterre appetibile per attività commerciali e ludico-ricreative e farà di Brindisi la capitale del diporto”.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – per il compimento di un importante passo nella prospettiva del completamento dell’iter di approvazione del Piano Regolatore Portuale di Brindisi, il primo della nuova generazione dei piani regolatori portuali, efficacemente e tempestivamente predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Per tale ragione un grande ringraziamento deve essere rivolto al Prof. Ugo Patroni Griffi e ai suoi collaboratori per l’ottimo lavoro svolto . L’approvazione definitiva, che ci auguriamo tempestiva, consentirà di offrire a tutti gli operatori economici interessati la possibilità di attivarsi per iniziative imprenditoriali di diverse tipologie che permettano di cogliere le opportunità offerte al sistema portuale pugliese dalla nuova fase storica.Si tratta – continua Emiliano – di un importante provvedimento che costituisce un passo fondamentale della strategia complessiva della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema portuale sia sotto il profilo crocieristico e dei traghetti, che sotto quello della logistica e del trasporto delle merci”.