Impianto Edison, il consiglio approva all’unanimità: “Ministero e Regione rivedano le autorizzazioni”

BRINDISI – Si chiede al Ministero e alla Regione di rivedere le autorizzazioni. La maggioranza e l’ opposizione a Brindisi trovano l’intesa sull’impianto di Gnl di Edison, che dovrebbe essere realizzato a Costa Morena. Durante il consiglio comunale monotematico, alla presenza di un numeroso pubblico, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno concordato dalla conferenza capigruppo. Una seduta molto partecipata dalla cittadinanza, non sono mancati applausi e fischi. Alla fine l’accordo è stato trovato, davanti ad una maggioranza di centrodestra che sulla vicenda all’inizio si era mostrata spaccata, con la chiara opposizione al progetto da parte del consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Quarta e di quello della Lega Ercole Saponaro. Il consigliere di minoranza Roberto Fusco ha elencato tutte le perplessità sull’impianto, facendo notare anche un passaggio interessante della relazione dell’ingegnere dell’Enav . L’ente aveva rilasciato parere positivo rispetto all’ostacolo rappresentato dall’impianto per il sorvolo degli aerei e per l’attività elettromagnetica. “C’è l’aspetto però in merito alla parte pericolo – dice l’ingegnere Mangiapane – ciò che forse non è stato approfondito soprattutto in merito al vapore della torcia che si immagina brucerà gas e quindi occorre capire se crea fumi se ha fiamme che si alzano per altezza di molti metri”. Insomma l’Enav dà prima parere positivo poi si rende conto che i pericoli non sarebbero stati tutti valutati.

Nella mozione il consiglio comunale si impegna a chiedere “al ministero dell’Ambiente , al ministero delle Infrastruttura e trasporti, previa adozione dei provvedimenti intermedi necessari, il riesame dell’autorizzazione interministeriale n. 17487 del 22 agosto 2022 e di ogni provvedimento connesso alla luce delle criticità emerse”. Di chiedere inoltre alla Regione Puglia la, “previa adozione dei provvedimenti intermedi necessari, il riesame della delibera di giunta regionale n. 859 del 15 giugno 2022, con la quale ha rilasciato l’intesa Stato – Regione relativa al deposito Gnl Edison”.

“Oggi è stata una giornata speciale per la città di Brindisi – afferma il consigliere Diego Rachiero della lista Roberto Fusco sindaco – La politica è riuscita a trovare un momento di sintesi e a mostrare una sentita coesione nell’esigere rispetto e chiarezza per il nostro territorio. Uscire dall’aula con una istanza di riesame delle autorizzazioni Edison approvata all’unanimità dal Consiglio era un esito sognato da molti, ma non così ovvio. Un dibattito civile, un confronto onesto e soprattutto una emozionante presenza di tantissimi cittadini sono stati gli elementi fondamentali di questo successo. Oggi non si parli di vittoria della maggioranza o di vittoria dell’opposizione… perché oggi abbiamo vinto tutti”.