In Puglia anche oggi superati i 2mila positivi, ospedali pieni ovunque

BRINDISI – Non scendo al di sotto dei 2000 il numero dei contagi in Puglia. Oggi sono stati registrati 2044 positivi, 137 nel Brindisino, mentre 776 a Bari, 194 nella Bat, 336 Foggia, 217 Lecce e 415 Taranto, 3 sono di fuori regione. Si teme per i giorni successivi al week end pasquale. Da più fronti istituzionali si invoca responsabilità e si chiede di restare a casa. Il sistema sanitario è al collasso, con ripercussioni sulle prestazioni dei servizi per le altre patologie. Tra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate 136 persone con il Covid, 12 sono in Terapia intensiva. All’ospedale di Ostuni ci sono 60 pazienti: 33 in Medicina e 27 in Pneumologia. In tutto sono liberi solo 9 posti. Mentre 76 sono i ricoverati al Perrino.