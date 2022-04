In Puglia oggi 1368 nuovi contagi Covid, 162 nel brindisino. Ci sono quattro decessi

BRINDISI- In Puglia oggi 1368 nuovi contagi Covid su 7703 tamponi. Quattro decessi. A Brindisi sono stati registrati 162 nuovi positivi. A Taranto con 148 nuovi contagi, poi Foggia 138, Bari 485, Lecce 298 e Bat 118. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 101281 delle quali 601 sono ricoverate nei reparti di area medica e 37 nelle Terapie intensive Covid. Allo stato attuale nell’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 16 pazienti su 20 posti letto in Malattie Infettive, 5 in Terapia intensiva mentre nell’ area Covid mista vi sono 8 persone. Ad Ostuni, ospedale Covid, sono ricoverate 13 persone su 28 posti letto in Medicina Interna, 10 pazienti su 20 posti letto in Pneumologia. Il Post Covid di Mesagne, invece, ospita 7 pazienti, mentre 4 sono ospitati nel post Covid di Ceglie Messapica e 9 a Cisternino.

