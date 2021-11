BRINDISI –In Puglia oggi 224 nuovi casi Covid su 20.992 tamponi. Un decesso. Nello specifico 30 nuovi positivi nella provincia di Brindisi, 75 in provincia di Bari, 8 nella Bat, 28 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto. Attualmente in tutta la regione sono positive 3.139 persone delle quali 146 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati con 7 pazienti in Malattie Infettive e nessun paziente nel post Covid di Mesagne.

