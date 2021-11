BRINDISI –In Puglia oggi 232 nuovi casi Covid su 22.601 tamponi. Otto decessi. Nello specifico 26 nuovi positivi nella provincia di Brindisi, 43 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 60 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 67 in provincia di Taranto. Attualmente in tutta la regione sono positive 3.134 persone delle quali 142 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati con 7 pazienti in Malattie Infettive e uno nel post Covid di Mesagne.

