In Puglia oggi 273 nuovi contagi Covid, 40 in provincia di Brindisi. Due decessi, uno di questi al Perrino

BRINDISI – In Puglia oggi 273 nuovi contagi Covid su 22533 tamponi, il tasso di positività è dell’1,2 per cento. Due decessi. A Brindisi sono stati registrati 40 nuovi positivi. A Taranto con 52 nuovo contagio, poi Foggia 45, Bari 69, Lecce 53, e Bat 13. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 3.910, delle quali 144 sono ricoverate nei reparti di area medica e 18 nelle Terapie intensive Covid. Al Perrino 6 pazienti sono ricoverati in Malattie Infettive e 8 in Pneumologia. Un uomo di 88 anni è morto nel reparto di Pneumologia Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.

