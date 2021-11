In Puglia oggi 277 nuovi contagi Covid su 19.769 tamponi. Zero decessi

BRINDISI – In Puglia oggi 277 nuovi contagi Covid su 19.769 tamponi, il tasso di positività è dell’1,2 per cento. A Brindisi sono stati registrati 15 nuovi positivi. A Taranto con 86 nuovi contagi, poi Foggia 46, Bari 55, Lecce 63, e Bat 13. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 3.787, delle quali 160 sono ricoverate nei reparti di area medica e 19 nelle Terapie intensive Covid. Al Perrino 8 pazienti sono ricoverati in Malattie Infettive e due in Pneumologia.

