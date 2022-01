In Puglia oggi 3.218 nuovi contagi Covid, ci sono 7 decessi. Ospedali saturi, si va verso la zona gialla

BRINDISI – In Puglia oggi 3.218 nuovi contagi Covid su 74753 tamponi. Ci sono 7 decessi. A Brindisi sono stati registrati 312 nuovi positivi. A Taranto con 226 nuovi contagi, poi Foggia 486, Bari 1.224, Lecce 614 e Bat 288 . Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 62.901 delle quali 495 sono ricoverate nei reparti di area medica e 53 nelle Terapie intensive Covid. La Puglia va verso la zona gialla, il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali è sopra la soglia di saturazione in area medica , 17,2 per cento rispetto al limite che è 15 per cento. Lo rivela il monitoraggio della fondazione Gimbe . Mentre nelle terapie intensive è di 9,9 per cento su di un limite del 10 per cento.

BrindisiOggi