In Puglia oggi 6872  nuovi contagi Covid, 723 nel brindisino. Ci sono 9 decessi

BRINDISI- In Puglia oggi 6872 nuovi contagi Covid su 34592 tamponi. Nove decessi. A Brindisi sono stati registrati 723 nuovi positivi. A Taranto con 1071 nuovi contagi, poi Foggia 974 , Bari 2233, Lecce 1595 e Bat 499. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 118860 delle quali 679 sono ricoverate nei reparti di area medica e 38 nelle Terapie intensive Covid. Allo stato attuale nell’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 19 pazienti su 20 posti letto in Malattie Infettive, 5 in Terapia intensiva mentre nell’ area Covid mista vi sono 11 persone. Ad Ostuni, ospedale Covid, sono ricoverate 18 persone su 28 posti letto in Medicina Interna, 16 pazienti su 20 posti letto in Pneumologia. Il Post Covid di Mesagne, invece, ospita 8 pazienti, mentre 8 sono ospitati nel post Covid di Ceglie Messapica e 5 a Cisternino.

